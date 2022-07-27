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3 часа назад

Стилист назвал самый модный фасон шорт на лето 2022 года

Lenta.ru

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самый модный фасон шорт на лето 2022 года. Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

Стилист назвал самый модный фасон шорт на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, для повседневных образов подойдут так называемые джорты, которые представляют собой актуальную разновидность джинсовых шорт. «До колена, прямые, чаще всего с необработанным краем, будто вы обрезали любимые, но надоевшие джинсы», — описывает фасон дизайнер.

Рогов утверждает, что данная модель является универсальной, так как сочетается со многими образами. Например, с футболкой и кроссовками или с пиджаком и туфлями-лодочками.

В июне российский стилист Александр Рогов назвал трендовое сочетание в одежде на лето. По словам эксперта, актуальными стали наряды, составленные из платья-комбинации и майки или футболки. Известно, что данный прием был популярен в 1990-х годах. В качестве примера он привел фото актрисы Дженнифер Энистон в фильме «Портрет совершенства» 1997 года и с одного из благотворительных мероприятий в Нью-Йорке в 1995 году.

Мода,Александр Рогов,Дженнифер Энистон,
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