Стилист назвал самый модный фасон шорт на лето

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самый модный фасон шорт на лето 2022 года. Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По мнению эксперта, для повседневных образов подойдут так называемые джорты, которые представляют собой актуальную разновидность джинсовых шорт. «До колена, прямые, чаще всего с необработанным краем, будто вы обрезали любимые, но надоевшие джинсы», — описывает фасон дизайнер.

Рогов утверждает, что данная модель является универсальной, так как сочетается со многими образами. Например, с футболкой и кроссовками или с пиджаком и туфлями-лодочками.