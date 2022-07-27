Перечислены лучшие челки для женщин с длинными волосами

«Их популярность на данный момент объясняется тем, что они не требуют укладки», — рассказал Хершесон и пояснил, что подобные стрижки носили фотомодель Сиен Сиенна Миллер и писательница Алек Алекса Чанг .

В заключение эксперты выделили челки, длина которых достигает подбородка. Однако они предупредили, что не стоит путать их с челкой-занавеской. В качестве примера стилисты привели прическу актрисы Кейт Хадсон, с которой она появилась на вечеринке журнала Vanity Fair после премии «Оскар» в 2022 году. Тогда для мероприятия знаменитость сделала пробор посередине головы и слегка растрепала концы челки у подбородка.