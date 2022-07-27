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3 часа назад

Парикмахеры перечислили лучшие челки для женщин с длинными волосами

Lenta.ru

Парикмахеры Стивен Буллер и Люк Хершесон из Лондона перечислили лучшие челки для женщин с длинными волосами. Соответствующая подборка появилась на сайте модного журнала Glamour.

Перечислены лучшие челки для женщин с длинными волосами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список попали многослойные и небрежные челки в стиле 1970-х годов, обрамляющие лицо.

«Их популярность на данный момент объясняется тем, что они не требуют укладки», — рассказал Хершесон и пояснил, что подобные стрижки носили фотомодель СиенСиенна Миллер и писательница АлекАлекса Чанг.

Также стилисты добавили в свой рейтинг отросшие челки, придающие нарочито лохматый вид. По словам Буллера, они больше подходят обладательницам длинных локонов.

В заключение эксперты выделили челки, длина которых достигает подбородка. Однако они предупредили, что не стоит путать их с челкой-занавеской. В качестве примера стилисты привели прическу актрисы Кейт Хадсон, с которой она появилась на вечеринке журнала Vanity Fair после премии «Оскар» в 2022 году. Тогда для мероприятия знаменитость сделала пробор посередине головы и слегка растрепала концы челки у подбородка.

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