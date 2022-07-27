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3 часа назад

Блогерша раскрыла секреты стройности для разных типов женских фигур

Lenta.ru

Блогерша Джен де Оливьера из США раскрыла секреты стройности для разных типов женских фигур. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписаны 297 тысяч человек.

Блогер раскрыла секреты стройности для разных типов фигур
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам инфлюэнсерши, визуально улучшить пропорции фигуры можно посредством правильно подобранного гардероба.

«Если вы хотите выглядеть стройнее с помощью одежды, следуйте простым правилам, основанным на вашем типе телосложения», — заявила она.

Женщинам со слабо выраженной талией юзерша посоветовала подчеркивать ее, используя пояса или платья с запахом. Обладательницам широких плеч и худых ног эксперт в сфере моды порекомендовала сочетать объемные топы с легинсами. В свою очередь, тем, у кого объемные бедра и бюст, подойдут юбки с завышенной талией, заключила она.

Мода,
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