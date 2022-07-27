Блогер раскрыла секреты стройности для разных типов фигур

Блогерша Джен де Оливьера из США раскрыла секреты стройности для разных типов женских фигур. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте, на который подписаны 297 тысяч человек.

Женщинам со слабо выраженной талией юзерша посоветовала подчеркивать ее, используя пояса или платья с запахом. Обладательницам широких плеч и худых ног эксперт в сфере моды порекомендовала сочетать объемные топы с легинсами. В свою очередь, тем, у кого объемные бедра и бюст, подойдут юбки с завышенной талией, заключила она.