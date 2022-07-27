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2 часа назад

Блогерша купила свадебное платье на AliExpress и удивилась его виду

Lenta.ru

Блогерша Брукс Монтгомери купила свадебное платье на AliExpress и удивилась его виду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша купила свадебное платье на AliExpress и удивилась
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что решила проверить, как в действительности будет смотреться наряд стоимостью 60 фунтов (приблизительно четыре тысячи рублей), украшенный цветочной аппликацией и бусинами. На размещенных кадрах юзерша предстала в данном изделии с пышной юбкой длиной до колена, V-образным вырезом и рукавами-фонариками.

«Я просто влюбилась в него. 10 из 10», — заявила Монтгомери, назвав платье самым милым на свете.

Она заверила, что приобретенный ею по низкой цене предмет гардероба можно надеть для празднования помолвки или свадьбы.

Зрители согласились с блогершей, отметив, что также готовы заказать себе подобный наряд.

«Хочу такое же платье!», «Я поражена его качеством», «Оно нужно мне на бракосочетание, которое состоится через месяц!» — прокомментировали они.

Мода,
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