Блогерша купила свадебное платье на AliExpress и удивилась

Блогерша Брукс Монтгомери купила свадебное платье на AliExpress и удивилась его виду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Девушка рассказала, что решила проверить, как в действительности будет смотреться наряд стоимостью 60 фунтов (приблизительно четыре тысячи рублей), украшенный цветочной аппликацией и бусинами. На размещенных кадрах юзерша предстала в данном изделии с пышной юбкой длиной до колена, V-образным вырезом и рукавами-фонариками.
«Я просто влюбилась в него. 10 из 10», — заявила Монтгомери, назвав платье самым милым на свете.
Она заверила, что приобретенный ею по низкой цене предмет гардероба можно надеть для празднования помолвки или свадьбы.
Зрители согласились с блогершей, отметив, что также готовы заказать себе подобный наряд.
«Хочу такое же платье!», «Я поражена его качеством», «Оно нужно мне на бракосочетание, которое состоится через месяц!» — прокомментировали они.