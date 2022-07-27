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1 час назад

Рваные джинсы снова возвращаются в моду!

Mainstyle

Не секрет, что модная индустрия — это одна большая карусель. А если взять во внимание нынешнее пристрастие селебрити к эпохе нулевых, мы вновь передаём привет бабочкам, карго, брюкам с низкой посадкой и конечно же, рваным джинсам, которые точно придутся многим по вкусу.

Рваные джинсы снова возвращаются в моду
Фото: MainstyleMainstyle

Да, вы не ослышались: потёртости снова на повестке дня, ведь мы берём пример с ведущих икон современности. Естественно, такие звёзды, как Хейли Бибер, Рианна и Джиджи Хадид уже приняли тенденцию, которая плотно обосновалась на подиумах во время показа брендов Balenciaga, Givenchy и Brandon Maxwell. Но на этот раз в моде не расклешённые силуэты, а нарочито широкие и мешковатые джинсы. Меньше фасонов в духе Topshop, лучше вспоминаем Курта Кобейна в эпоху гранжа.

Mainstyle

Стилизация рваных джинсов тоже не слишком сложна. Что же главное? Учитывайте пропорции и отдавайте предпочтение базовым вещам, чтобы акцентировать внимание только на джинсах. Кроме того, выбирайте модель с широкими штанинами, пусть они будут обрезанными и приталенными сверху. Чтобы придать наряду лёгкую изысканность, просто дополните его парой остроносых шпилек, благодаря этому приёму можно сделать тренд поколения Z ещё более элегантным.

Мода,Курт Кобейн,
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