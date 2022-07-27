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1 час назад

Gucci вновь стал самым популярным в мире брендом

Газета.Ru

Итальянский дом моды Gucci возглавил топ самых популярных брендов, обогнав Balenciaga, согласно квартальному рейтингу платформы Lyst. Об этом пишет WWD.

Gucci вновь стал самым популярным в мире брендом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После выхода коллаборации Gucci х Adidas в июне поисковой запрос на итальянский бренд в интернете вырос на 286%. Повысили интерес к Gucci в сети и сотрудничество с британским певцом Гарри Стайлсом над коллекцией Ha Ha Ha, а также круизный показ Cosmogonie в Апулии.

Дом Balenciaga опустился на второе место, однако ожидается, что бренд может снова возглавить список после показа в Париже, в котором приняли участие Дуа Липа, Ким Кардашьян, Николь Кидман и другие звезды.

Бренды Diesel, Nike и Dolce & Gabbana поднялись в рейтинге. Тем временем, Bottega Veneta, Moncler и Off-White опустились в нижнюю часть списка — в топ 20 лучших.

Сумка модели 1DR бренда Diesel стала самым популярным женским товаром в этом квартале. На втором месте — кроссовки Adidas x Gucci Gazelle, замыкает тройку платье Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova.

В мужской категории лидируют кроссовки Adidas Originals x Wales Bonner Samba, толстовка Yeezy Gap, созданная брендом Канье Уэста вместе с Balenciaga, и замшевые сабо Birkenstock Boston.

Мода,Николь Кидман,Ким Кардашьян,
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