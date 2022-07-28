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2 часа назад

Одежда из какого материала стала новым трендом лета 2022

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Symbol назвали вещи, изготовленные из одного материала, новым трендом лета 2022 года. Соответствующий текст появился на сайте издания.

Одежда из какого материала стала новым трендом лета 2022
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет об одежде, которая сшита из махровой ткани. Отмечается, что упомянутые предметы гардероба стали набирать популярность еще в период пандемии коронавируса, а в текущем сезоне стали особенно актуальными.

Специалисты посоветовали обратить внимание на платья, шорты и топы из ворса. При этом они пояснили, что данные вещи можно сочетать с изделиями из других материалов, например, с майкой-алкоголичкой из хлопка или джинсами в стиле бохо.

В заключение авторы материала порекомендовали читателям издания носить махровые наряды не только в городе, но и на пляже. По словам журналистов, инфлюэнсеры демонстрируют в своих соцсетях бикини с ворсом и махровые мини-юбки.

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