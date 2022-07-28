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26 минут назад

Названа модная замена джинсовым шортам

Lenta.ru

Редактор портала Who What Wear Кристен Николс назвала модную замену джинсовым шортам. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа модная замена джинсовым шортам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, место данного предмета гардероба могут занять объемные шорты в деловом стиле. Изделие указанного фасона все чаще выбирают знаменитости, отметила она. Например, им отдает предпочтение супруга принца Гарри Меган Маркл.

При этом эксперт подчеркнула, что с подобными вещами можно составлять разнообразные образы, как официальные, так и более неформальные. Так, Николс посоветовала сочетать их с белыми футболками и босоножками с широкими ремнями, топами-бандо и остроносыми туфлями, а также с блейзерами и кожаными поясами.

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