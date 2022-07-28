Названа модная замена джинсовым шортам

По словам специалистки, место данного предмета гардероба могут занять объемные шорты в деловом стиле. Изделие указанного фасона все чаще выбирают знаменитости, отметила она. Например, им отдает предпочтение супруга принца Гарри Меган Маркл.

При этом эксперт подчеркнула, что с подобными вещами можно составлять разнообразные образы, как официальные, так и более неформальные. Так, Николс посоветовала сочетать их с белыми футболками и босоножками с широкими ремнями, топами-бандо и остроносыми туфлями, а также с блейзерами и кожаными поясами.