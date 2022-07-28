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1 час назад

Стиль одежды из 1990-х годов стал новым модным трендом

Lenta.ru

Редакторы британской версии журнала Vogue назвали стиль одежды, который был особенно популярен в 1990-х годах, новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стиль одежды из 1990-х годов стал новым модным трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о серферском стиле, который стал набирать популярность благодаря весенне-летним коллекциям одежды таких люксовых брендов, как Chanel, Coperni, Rejina Pyo и Jacquemus.

Эксперты посоветовали обратить внимание на рваные джинсы мешковатой формы, футболки с принтом тай-дай, сандалии на ремешках и шорты-бермуды.

В то же время разноцветные слитные купальники и боди на молнии, которые также являются неотъемлемыми атрибутами упомянутой тенденции, можно носить не только на пляже, но и в городе. При этом журналисты пояснили, что указанные предметы гардероба хорошо сочетаются с джинсами или шортами.

В заключение авторы материала порекомендовали читателям присмотреться к украшениям, изготовленным вручную.

Мода,Chanel,
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