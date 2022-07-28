Стиль одежды из 1990-х годов стал новым модным трендом

В то же время разноцветные слитные купальники и боди на молнии, которые также являются неотъемлемыми атрибутами упомянутой тенденции, можно носить не только на пляже, но и в городе. При этом журналисты пояснили, что указанные предметы гардероба хорошо сочетаются с джинсами или шортами.