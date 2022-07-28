Стиль одежды из 1990-х годов стал новым модным трендом

Редакторы британской версии журнала Vogue назвали стиль одежды, который был особенно популярен в 1990-х годах, новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Речь идет о серферском стиле, который стал набирать популярность благодаря весенне-летним коллекциям одежды таких люксовых брендов, как Chanel, Coperni, Rejina Pyo и Jacquemus.
Эксперты посоветовали обратить внимание на рваные джинсы мешковатой формы, футболки с принтом тай-дай, сандалии на ремешках и шорты-бермуды.
В то же время разноцветные слитные купальники и боди на молнии, которые также являются неотъемлемыми атрибутами упомянутой тенденции, можно носить не только на пляже, но и в городе. При этом журналисты пояснили, что указанные предметы гардероба хорошо сочетаются с джинсами или шортами.
В заключение авторы материала порекомендовали читателям присмотреться к украшениям, изготовленным вручную.