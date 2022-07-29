Блогерша назвала способ выглядеть дорого

«Постарайтесь носить больше шелка. Он выглядит изысканно, будь то топ, юбка или платье. Также он делает образ очень непринужденным и определенно подчеркивает ваш стиль», — заявила она.

Кроме того, эксперт в сфере моды порекомендовала отдавать предпочтение нарядам нейтральных оттенков. При этом тем, кто последует данному совету, но пожелает выделиться на общем фоне, вместо черных предметов гардероба следует выбирать изделия в белой или кремовой цветовой гамме, отметила Рейес. В то же время она призвала носить ограниченное количество ювелирный изделий. «Выбирайте только утонченные украшения», — подчеркнула автор видео.