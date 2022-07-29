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1 час назад

Блогерша назвала способ выглядеть дорого

Lenta.ru

Блогерша Ана Рейес назвала способ выглядеть дорого с помощью одного типа тканей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша назвала способ выглядеть дорого
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, создать элегантный образ поможет одежда из шелковых тканей.

«Постарайтесь носить больше шелка. Он выглядит изысканно, будь то топ, юбка или платье. Также он делает образ очень непринужденным и определенно подчеркивает ваш стиль», — заявила она.

Кроме того, эксперт в сфере моды порекомендовала отдавать предпочтение нарядам нейтральных оттенков. При этом тем, кто последует данному совету, но пожелает выделиться на общем фоне, вместо черных предметов гардероба следует выбирать изделия в белой или кремовой цветовой гамме, отметила Рейес. В то же время она призвала носить ограниченное количество ювелирный изделий. «Выбирайте только утонченные украшения», — подчеркнула автор видео.

Мода,
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