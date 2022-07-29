Названа самая модная модель купальника на лето 2022 года

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную модель купальников на лето 2022 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о купальниках, изготовленные в технике кроше. Отмечается, вязаная пляжная одежда, в частности, платья, юбки и брюки, начала набирать популярность еще летом 2021 года после показов весенне-летних коллекций брендов Altuzarra, Chloé, Paco Rabanne и Gabriela Hearst. Как отмечают эксперты, в нынешнем сезоне упомянутый тренд стал особенно актуален.

Так, авторы материала предлагают присмотреться к вариантам нейтральных цветов, например, черного, бежевого или белого. Утверждается, что благодаря различным орнаментам и необычной фактуре вязания данные купальники будут смотреться необычно и стильно.