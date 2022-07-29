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2 часа назад

Названа самая модная модель купальника на лето 2022 года

Lenta.ru

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную модель купальников на лето 2022 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Названа самая модная модель купальника на лето 2022 года
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о купальниках, изготовленные в технике кроше. Отмечается, вязаная пляжная одежда, в частности, платья, юбки и брюки, начала набирать популярность еще летом 2021 года после показов весенне-летних коллекций брендов Altuzarra, Chloé, Paco Rabanne и Gabriela Hearst. Как отмечают эксперты, в нынешнем сезоне упомянутый тренд стал особенно актуален.

Так, авторы материала предлагают присмотреться к вариантам нейтральных цветов, например, черного, бежевого или белого. Утверждается, что благодаря различным орнаментам и необычной фактуре вязания данные купальники будут смотреться необычно и стильно.

В заключение специалисты пояснили, что вязанные топы можно комбинировать с плавками другого материала и наоборот. Кроме того, упомянутые модели сочетаются и с повседневной одеждой, в частности, с широкими джинсами и брючными костюмами.

Мода,
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