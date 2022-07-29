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33 минуты назад

Одежда какого стиля стала трендом благодаря соцсетям

Lenta.ru

Одежда одного стиля стала модной благодаря блогерам популярной платформы TikTok. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

Одежда какого стиля стала трендом благодаря соцсетям
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о так называемом «стиле кокетки», который подразумевает наряды в пастельных оттенках, розовые вещи, а также платья с цветочным принтом, кардиганы и различные предметы гардероба из кружева. Среди прочего, последователи тренда предпочитают украшения из бисера и жемчуга, а также туфли на каблуках.

Согласно материалу, романтичный стиль обрел популярность после того, как пользователи сети принялись публиковать ролики в соцсети, демонстрируя свои образы. Отмечается, что видео юзеров набирали десятки тысяч просмотров, что способствовало распространению тенденции.

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