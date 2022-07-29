Одежда какого стиля стала трендом благодаря соцсетям

Речь идет о так называемом «стиле кокетки», который подразумевает наряды в пастельных оттенках, розовые вещи, а также платья с цветочным принтом, кардиганы и различные предметы гардероба из кружева. Среди прочего, последователи тренда предпочитают украшения из бисера и жемчуга, а также туфли на каблуках.