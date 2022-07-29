Стилист призвал носить пижамы в городе

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов назвал костюмы в пижамном стиле главным трендом сезона. Об этом модный эксперт сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Тренд сезона — пижамы в городе!"

— поделился с подписчиками в личном блоге Александр Рогов.

В подтверждение своих слов стилист прикрепил несколько фотографий, на которых Зендая, Виктория Бекхэм, Джиджи Хадид и другие звезды и фэшн-инфлюенсеры прогуливались по улицам в пижамах.

Зендая выбрала принтованный комплект с брюками-шароварами, Бекхэм и Хадид отдали предпочтение комплектам с прямыми брюками, при этом Виктория выбрала рубашку с коротким рукавом, а Джиджи — с длинным.

Эксперт подчеркнул, что лучше всего смотрятся модели из хлопка. По его словам, их можно носить с любой обувью и обыгрывать с помощью интересных аксессуаров.

"Миксуйте с кедами или туфлями на каблуках, а еще подойдет сумочка с перьями или плетеная корзинка!"