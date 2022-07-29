Названа частая ошибка россиян при покупках на распродаже

Самой частой ошибкой на распродаже является покупка вещей по привлекательным ценам, когда человек не задумывается, с чем будет сочетать этот элемент. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стилиста Катю Панч.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Эксперт рекомендовала перед походом по магазинам провести ревизию в гардеробе, чтобы освежить в памяти наличие тех или иных вещей.

"Это поможет не наделать ошибок, особенно, если вы решились купить что-то особенное. С базовыми вещами сложнее промахнуться, а с акцентными просто",

– отметила Панч.

По ее словам, также можно сделать фотографии вещей, чтобы быстрее вспомнить принт, оттенок, длину или форму. Кроме того, фото позволит сохранить концентрацию, когда глаза разбегаются от количества вещей.