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4 часа назад

Названа частая ошибка россиян при покупках на распродаже

Москва24

Самой частой ошибкой на распродаже является покупка вещей по привлекательным ценам, когда человек не задумывается, с чем будет сочетать этот элемент. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стилиста Катю Панч.

Названа частая ошибка россиян при покупках на распродаже
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт рекомендовала перед походом по магазинам провести ревизию в гардеробе, чтобы освежить в памяти наличие тех или иных вещей.

"Это поможет не наделать ошибок, особенно, если вы решились купить что-то особенное. С базовыми вещами сложнее промахнуться, а с акцентными просто",

– отметила Панч.

По ее словам, также можно сделать фотографии вещей, чтобы быстрее вспомнить принт, оттенок, длину или форму. Кроме того, фото позволит сохранить концентрацию, когда глаза разбегаются от количества вещей.

Снимки также помогут приобрести действительно стоящие вещи.

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