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47 минут назад

Блогерша сшила платье из дешевого пододеяльника и удивила поклонников

Lenta.ru

Блогерша из Великобритании Меган Крэмпси сшила платье из дешевого пододеяльника и удивила подписчиков результатом. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Блогерша сшила платье из дешевого пододеяльника
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом _mcram купила комплект постельного белья в одном из супермаркетов сети Asda за девять фунтов стерлингов (около 670 рублей). Девушка выбрала домашний текстиль с рисунками в виде тигров и пальм, предназначенный для двуспальной кровати.

Так, из пододеяльника Крэмпси изготовила летнее миди-платье свободного силуэта с пышными рукавами.

«Из постельного белья — в идеальное платье для летних вечеров в Испании»,

— добавила британка.

Упомянутый ролик набрал более 137 тысяч просмотров. Пользователи сети высказывались в комментариях.

«Это невероятно и очень мило», «Я в восторге», «Не верю своим глазам! Потрясающе»,

— писали юзеры.

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