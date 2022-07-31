Кейт Миддлтон появилась на публике в шортах

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приняла участие в гонках на катамаранах в Плимуте в международных соревнованиях Sail Grand Prix. Об этом сообщает Daily Mail.

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На соревнования она прибыла в белых льняных шортах Holland Cooper стоимостью £199, украшенных золотыми пуговицами, и темно-синем джемпере в белую полоску Erdem. На соревнованиях Кейт Миддлтон присоединилась к экипажу судна капитана сэра Бена Эйнсли. Соперниками команды стали спортсмены из Новой Зеландии, благодаря чему СМИ назвали соревнования "Гонкой Содружества".