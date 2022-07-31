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1 час назад

Кейт Миддлтон появилась на публике в шортах

Газета.Ruиещё 1

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приняла участие в гонках на катамаранах в Плимуте в международных соревнованиях Sail Grand Prix. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон появилась на публике в шортах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На соревнования она прибыла в белых льняных шортах Holland Cooper стоимостью £199, украшенных золотыми пуговицами, и темно-синем джемпере в белую полоску Erdem. На соревнованиях Кейт Миддлтон присоединилась к экипажу судна капитана сэра Бена Эйнсли. Соперниками команды стали спортсмены из Новой Зеландии, благодаря чему СМИ назвали соревнования "Гонкой Содружества".

Гонка носила благотворительный характер - команда, к которой присоединилась Кейт Миддлтон поставила своей задачей отрекламировать программу детского фонда "1851 Trust" "Защитить свое будущее". Перед соревнованиями герцогиня приняла участие в мероприятиях для детей - в частности, в рисовании водорослями. Ранее сообщалось, что принц Уильям и принцесса Шарлотта сняли на видео напутствие британским футболисткам.

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