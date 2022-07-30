На Неделе моды в Милане ожидаются дебюты нескольких  модельеров

Сразу несколько домов моды представят на Неделе моды в Милане в сентябре этого года дебютные первые коллекции своих новых креативных директоров. Об этом сообщает WWD.
Так, со своей коллекцией, созданной для дома Etro, дебютирует модельер Марко де Винченцо, занявший пост креативного директора марки в мае 2022 года. Еще одним дебютантом станет дизайнер Филиппо Грациолли — в марте он стал модельером дома Missoni. Он уже показывал курортную и мужскую коллекции, однако они были представлены не на дефиле, а в формате презентации.
Также на Неделе моды в Милане впервые свою коллекцию представит новый креативный директор дома Salvatore Ferragamo Максимилиан Дэвис, который в прошлом сезоне ограничился презентацией.
Бренд Bally, который традиционно демонстрировал коллекции в жанре презентации, в этом году решился на организацию полноценного дефиле. В рамках шоу дебютирует новый креативный директор бренда, модельер Рюги Вилассенор, уроженец Манилы, возглавляющий также бренд Rhude.
Среди ожидаемых событий — подиумное шоу бренда Moncler, отмечающего в этом году 70-летие.