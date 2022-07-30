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2 часа назад

На Неделе моды в Милане ожидаются дебюты нескольких  модельеров

Газета.Ru

Сразу несколько домов моды представят на Неделе моды в Милане в сентябре этого года дебютные первые коллекции своих новых креативных директоров. Об этом сообщает WWD.

На Неделе моды в Милане ожидаются дебюты нескольких модельеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, со своей коллекцией, созданной для дома Etro, дебютирует модельер Марко де Винченцо, занявший пост креативного директора марки в мае 2022 года. Еще одним дебютантом станет дизайнер Филиппо Грациолли — в марте он стал модельером дома Missoni. Он уже показывал курортную и мужскую коллекции, однако они были представлены не на дефиле, а в формате презентации.

Также на Неделе моды в Милане впервые свою коллекцию представит новый креативный директор дома Salvatore Ferragamo Максимилиан Дэвис, который в прошлом сезоне ограничился презентацией.

Бренд Bally, который традиционно демонстрировал коллекции в жанре презентации, в этом году решился на организацию полноценного дефиле. В рамках шоу дебютирует новый креативный директор бренда, модельер Рюги Вилассенор, уроженец Манилы, возглавляющий также бренд Rhude.

Среди ожидаемых событий — подиумное шоу бренда Moncler, отмечающего в этом году 70-летие.

Мода,
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