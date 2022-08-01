Популярная блогерша раскрыла способы выглядеть дорого без особых затрат. Соответсвующий ролик появился на ее странице в TikTok.
Пользовательница сети с никнеймом Fashion Mom («Мама моды») рассказала, что необязательно покупать одежду исключительно люксовых брендов, чтобы выглядеть стильно и элегантно. В первую очередь, она порекомендовала составлять образы с белой рубашкой, поскольку она всегда выглядит уместно и удачно даже с простыми брюками.
Кроме того, по мнению юзерши, вместо ярких нарядов лучше носить монохромные, например, белый топ и джинсы в тон верха. Эффектность подобного трюка она также продемонстрировала на голубом образе, который состоял из укороченной блузки и шортов.
«Главное — не переусердствуйте с украшениями — пусть они будут изящными и простыми»,
— заключила она.
Публикация женщины стала вирусной и набрала 1,4 миллиона просмотров. Зрители поблагодарили ее за советы в комментариях под постом. «Спасибо большое», «Ты лучшая», «Шикарные образы», «Никогда бы не подумала об этом», «Просто супер», — высказывались подписчики.