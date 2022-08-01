Популярная блогерша раскрыла способы выглядеть дорого без особых затрат. Соответсвующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом Fashion Mom («Мама моды») рассказала, что необязательно покупать одежду исключительно люксовых брендов, чтобы выглядеть стильно и элегантно. В первую очередь, она порекомендовала составлять образы с белой рубашкой, поскольку она всегда выглядит уместно и удачно даже с простыми брюками.

Кроме того, по мнению юзерши, вместо ярких нарядов лучше носить монохромные, например, белый топ и джинсы в тон верха. Эффектность подобного трюка она также продемонстрировала на голубом образе, который состоял из укороченной блузки и шортов.

«Главное — не переусердствуйте с украшениями — пусть они будут изящными и простыми»,

— заключила она.