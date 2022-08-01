Назван неожиданный тренд лета 2022 года

Речь идет о высоких сапогах. По мнению экспертов, данная обувь приобрела популярность в нынешнем сезоне благодаря возвращению в моду эпохи нулевых. Как отмечают специалисты, в названной вещи часто появляются на публике супермодели Хейли Бибер и Белла Хадид.