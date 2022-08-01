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30 минут назад

Назван неожиданный тренд лета 2022 года

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Symbol назвали неожиданный тренд лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Назван неожиданный тренд лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о высоких сапогах. По мнению экспертов, данная обувь приобрела популярность в нынешнем сезоне благодаря возвращению в моду эпохи нулевых. Как отмечают специалисты, в названной вещи часто появляются на публике супермодели Хейли Бибер и Белла Хадид.

Согласно материалу, летом высокие сапоги следует сочетать с короткими юбками, топами и блузками из прозрачных тканей. Кроме того, упомянутую обувь можно носить с различными фасонами платьев, например, комбинациями или платьями-рубашками. Подобные комплекты создадут универсальный и гармоничный образ.

Мода,Белла Хадид,
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