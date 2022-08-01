Джаред Лето появился на публике в прозрачной рубашке с вырезом

Американский актер Джаред Лето вышел в свет в прозрачной рубашке. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувшие выходные на острове Капри в Италии прошел гала-ужин UNICEF x Luisaviaroma. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Джаред Лето. Актер появился на публике в прозрачной рубашке с V-образным вырезом, брюках и лоферах. Образ звезды «Дома Gucci» и «Морбиуса» дополнили украшения — подвески, браслеты и кольца.

Помимо Джареда Лето, прозрачную рубашку также «выгулял» Эд Вествик, наиболее известный ролью Чака Басса в сериале «Сплетница». Актер пришел на мероприятие в компании своей новой возлюбленной, модели Эми Джексон.