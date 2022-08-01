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2 часа назад

Джаред Лето появился на публике в прозрачной рубашке с вырезом

Газета.Ru

Американский актер Джаред Лето вышел в свет в прозрачной рубашке. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Джаред Лето появился на публике в прозрачной рубашке с вырезом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшие выходные на острове Капри в Италии прошел гала-ужин UNICEF x Luisaviaroma. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Джаред Лето. Актер появился на публике в прозрачной рубашке с V-образным вырезом, брюках и лоферах. Образ звезды «Дома Gucci» и «Морбиуса» дополнили украшения — подвески, браслеты и кольца.

Помимо Джареда Лето, прозрачную рубашку также «выгулял» Эд Вествик, наиболее известный ролью Чака Басса в сериале «Сплетница». Актер пришел на мероприятие в компании своей новой возлюбленной, модели Эми Джексон.

Около трех месяцев назад в прозрачной рубашке был замечен старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм. Бруклин надел ее на ежегодный был Института костюма Met Gala, прошедшей в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в ночь на 3 мая.

Мода,Эд Вествик,Виктория Бекхэм,Джаред Лето,ЮНИСЕФ,
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