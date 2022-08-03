Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Перечислены самые модные вещи осени 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Российский стилист-имиджмейкер и дизайнер бренда Aesthetic Bows Милана Кубова перечислила самые модные вещи на осень 2022 года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 2 августа.

Перечислены самые модные вещи осени 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт отмечает популярность брюк с заниженной посадкой, тренд на которые вернулся из нулевых. Вместе с тем актуальными становятся силуэты 1980-х годов с характерными для моды данной эпохи объемными плечами.

«Выбирайте лаконичные платья из струящихся тканей, жакеты прямого или полуприталенного кроя»,

— советует специалистка.

Дизайнер упомянула, что юбки в пол вытесняют менее практичные для холодной погоды модели длины мини.

«Это универсальная находка: в них комфортно как летом, так и осенью или зимой. Они одинаково стильно смотрятся и с трикотажными топами, и с вязаными кардиганами»,

— объясняет Кубова.

По словам стилистки, грядущей осенью следует носить яркие принты и цвета, в частности оттенок фуксии.

«Фуксия органично смотрится как в монохромных образах, так и в сочетании с другими оттенками — мятным, алым. Ее можно использовать как акцент в спокойной гамме»,

— утверждает она.

В список актуальных материалов эксперт добавила кожу.

«Кожаные вещи неожиданно вернулись в моду. Однако с оговоркой: никаких облегающих форм. Если платье из кожи, то свободное, слегка объемное. Если куртка — то массивная, с большим воротником. Если брюки — то широкие и прямые. Эксперименты с цветами не приветствуются, в этом сезоне дизайнеры за классику: черный, бордовый, кофейный и шоколадный»,

— поясняет она.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители