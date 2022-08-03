Перечислены самые модные вещи осени 2022 года

«Кожаные вещи неожиданно вернулись в моду. Однако с оговоркой: никаких облегающих форм. Если платье из кожи, то свободное, слегка объемное. Если куртка — то массивная, с большим воротником. Если брюки — то широкие и прямые. Эксперименты с цветами не приветствуются, в этом сезоне дизайнеры за классику: черный, бордовый, кофейный и шоколадный»,