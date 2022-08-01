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38 минут назад

Названа вышедшая из моды пляжная одежда

Lenta.ru

Редакторы журнала The Voice назвали пляжную одежду, которая вышла из моды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа вышедшая из моды пляжная одежда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В список антритрендов попали купальники с хищным принтом и вьетнамки-однодневки. В первом случае речь идет о бикини, в которых присутствует нереалистичный пуш-ап, широкие бретели, обилие декора и чрезмерно насыщенный рисунок. Что касается вьетнамок, то стоит присмотреться к более дорогим вариантам. По словам экспертов, названная обувь, купленная по низкой стоимости, растрескается и порвется через несколько дней с начала отпуска, а также станет рассадником бактерий.

Помимо прочего, в рейтинге неактуальной пляжной одежды оказались юбки длины мини из полиэстера, подобранные в тон купальнику, и микрошорты. Вдобавок авторы материала отметили парео с пестрыми цветами и дизайном. Вместо них они порекомендовали обратить внимание на однотонные туники и легкие платья, связанные в технике кроше.

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