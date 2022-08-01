Названа вышедшая из моды пляжная одежда

В список антритрендов попали купальники с хищным принтом и вьетнамки-однодневки. В первом случае речь идет о бикини, в которых присутствует нереалистичный пуш-ап, широкие бретели, обилие декора и чрезмерно насыщенный рисунок. Что касается вьетнамок, то стоит присмотреться к более дорогим вариантам. По словам экспертов, названная обувь, купленная по низкой стоимости, растрескается и порвется через несколько дней с начала отпуска, а также станет рассадником бактерий.