Блогерша примерила одежду бренда Кардашьян и возмутилась

Британская блогерша купила продукцию бренда предпринимательницы Ким Кардашьян Skims и возмутилась ценами на указанные товары. Соответствующий материал публикует The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Покупательница Рокси (фамилия не уточняется) приобрела несколько позиций марки и показала распаковку одежды с примеркой на камеру. Отмечается, что общая стоимость заказа составила 700 фунтов стерлингов (51,9 тысячи рублей), в него вошли платья, домашние комплекты, нижнее белье, а также спортивные наряды.

Сначала юзерша продемонстрировала пижаму из махровой ткани бежевого цвета, состоящей из топа и шортов. По словам автора ролика, качество вещей не соответствует их стоимости, поскольку они не подошли ей по размеру. Такое же мнение она высказала по поводу легинсов для фитнеса. «Лосины слишком дорогие, не покупайте их», — заявила девушка.