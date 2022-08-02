Бельевой тренд: как повторить модный образ Юлии Зиверт

Певица Zivert — одна из самых стильных звезд российского шоу-бизнеса. И модные образы она примеряет не только на сцене, но и в обычной жизни. Будничными луками Юлия делится с подписчиками в своем телеграм-канале. Один из последних, который фолловеры певицы уже успели бурно обсудить, — ее образ в трендовом сейчас бельевом стиле.