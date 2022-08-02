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1 час назад

Бельевой тренд: как повторить модный образ Юлии Зиверт

Super.ru

Певица Zivert — одна из самых стильных звезд российского шоу-бизнеса. И модные образы она примеряет не только на сцене, но и в обычной жизни. Будничными луками Юлия делится с подписчиками в своем телеграм-канале. Один из последних, который фолловеры певицы уже успели бурно обсудить, — ее образ в трендовом сейчас бельевом стиле.

Бельевой тренд: как повторить модный образ Юлии Зиверт
Фото: Super.ruSuper.ru

Пока одни звезды носят хлопковые шорты, напоминающие по стилю мужские трусы, другие специально поднимают до талии резинку от нижнего белья — как Зиверт. Повторить такой лук нетрудно, нужно лишь найти подходящий комплект.

Кстати, любопытно, что подписчики Юлии положительно оценили нестандартный лук. Значит, в фан-клубе певицы — сплошь модники!

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