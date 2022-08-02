Девушка воссоздала платье за 371 тысячу из подручных средств

Британская блогерша воссоздала культовое платье люксового бренда с помощью дешевых подручных средств. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Лондонская художница Кейт Моттершоу захотела создать платье марки John Galliano с принтом в виде цветов, бабочек и фруктов, которое неоднократно надевали различные знаменитости, в том числе Ким Кардашьян во время поездки в Рим в июне 2021 года. Отмечается, что стоимость дизайнерской вещи составляет 5 тысяч фунтов стерлингов (371 тысяча рублей).

По словам девушки, она купила похожее платье Missguided в секонд-хенде, после чего самостоятельно нанесла на него рисунок дешевой краской для кожи. Результат своей работы героиня материала продемонстрировала в TikTok и получила положительный отклик от сотни тысяч зрителей.

«Мне понравился дизайн John Galliano, но я не хотела воровать принт, поэтому сделала нечто похожее. Я просто нашла старую краску, которой пользовалась несколько лет назад, и приступила к действию», — рассказала Моттершоу в интервью журналистам.