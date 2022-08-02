Пять пар самых модных и практичных джинсов

Elle подготовили несколько пар джинсов от российских брендов, которые действительно будут хорошо смотреться в гардеробе.
Тем более, что многие модели зарубежных производителей уже невозможно найти на прилавках.
Например, можно приобрести джинсы с разрезами от BLCV Slits. Они подойдут как на выход, так и на повседневную носку.
Или, например, выбрать джинсы от SHI-SHI в интересном оттенке. Они выполнены с контрастной отделкой.
Бренд BLCV Palazzo предлагает джинсы из варёного денима прямого кроя.
TOPTOP STUDIO выпустили джинсы тёмного цвета с двойным поясом.
Roma Uvarov Design предлагает джинсы с отстёгивающимися оборками. Такой конструктор можно легко подобрать к своему образу.