Пять пар самых модных и практичных джинсов

Elle подготовили несколько пар джинсов от российских брендов, которые действительно будут хорошо смотреться в гардеробе.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Тем более, что многие модели зарубежных производителей уже невозможно найти на прилавках.

Например, можно приобрести джинсы с разрезами от BLCV Slits. Они подойдут как на выход, так и на повседневную носку.

Или, например, выбрать джинсы от SHI-SHI в интересном оттенке. Они выполнены с контрастной отделкой.

Бренд BLCV Palazzo предлагает джинсы из варёного денима прямого кроя.

TOPTOP STUDIO выпустили джинсы тёмного цвета с двойным поясом.