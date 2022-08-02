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57 минут назад

Сумка от Кэти Перри продается за $6 тысяч

Газета.Ru

Певица Кэти Перри вместе с венгерским брендом Judith Leiber Couture разработала модель сумки в виде гриба, которая усеяна 10 тыс. кристаллов. Стоимость такого изделия составляет $6,196 тысячи. Об этом пишет WWD.

Сумка от Кэти Перри продается за $6 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сумка ручной работы выполнена в ярко-красных и золотых оттенках. Ножка и шляпка инкрустирована драгоценными камнями, дополнительно в некоторых местах вставлен жемчуг разных размеров, чтобы имитировать пятна на "грибе". Внутренняя часть сумки сделана из кожи. Вдобавок изделие имеет съемную цепочку с медальоном Katy Perry Play. Аксессуар был сделан к шоу певицы в Лаг-Вегасе под названием Play.

"Я не могу жить без этих ослепительных сумок с того момента, как смогла позволить себе одну из них. Этот эксклюзивный экземпляр — лучшая памятная вещь для "Play",

— сказала Перри.

Исполнительница — давая поклонница бренда Judith Leiber. В этом году она появилась на церемонии вручения наград Национальной футбольной лиги с сумкой венгерского бренда в виде мяча из американского футбола.

В 2019 году клатч в виде гамбургера дополнял ее наряд на Met Gala. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Кэти Перри раскритиковали из-за неоднозначной позиции по запрету абортов в США.

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