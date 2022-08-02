Стилист назвала детские украшения летним трендом

Украшения для детей можно считать модным трендом лета 2022 года. Об этом рассказала стилист и модный эксперт интернет-магазина Lamoda Юлия Манукова в разговоре с "Газетой.ру".

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

По ее словам, украшения также можно носить в несколько слоев. Например, 2–3 нитки бус или 3–4 кольца на одной руке.

Детские аксессуары, по словам стилиста, будут хорошо сочетаться с классическими костюмами, тельняшками и белями футболками.

Эксперт также уточнила, что яркость и инфантильность аксессуаров могут сделать повседневный образ более эффектным.

Трендом лета 2022 года считаются украшения в неоновом цвете, а также аксессуары в стиле нулевых.

"Стразы, кристаллы, золото, мерцающие чокеры, массивные серьги-кольца и сердечки – все это можно смело использовать даже в повседневных офисных образах. Для ориентира используйте архивные фото фэшн-икон того времени: Пэрис Хилтон, Джей Ло и Бритни Спирс",

– объяснила Манукова.

Трендовыми также считаются кольца, серьги и колье из жемчуга. Такие украшения, подчеркнула стилист, будут сочетаться и с бархатным платьем, и с однотонной футболкой.