Стилист раскрыла секрет идеальных фото Кейт Миддлтон

Эксперт предположила, что в прошлом супруга принца Уильяма проходила специальные тренинги по позированию. В результате данного обучения она усвоила правильный способ стоять перед камерой, отметила специалистка. По словам блогерши, он заключается в том, чтобы всегда держать подбородок параллельно земле.