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19 минут назад

Звездный стилист раскрыла секрет идеальных фото Кейт Миддлтон

Lenta.ru

Звездная стилистка Миранда Холдер раскрыла секрет идеальных фото герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Стилист раскрыла секрет идеальных фото Кейт Миддлтон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт предположила, что в прошлом супруга принца Уильяма проходила специальные тренинги по позированию. В результате данного обучения она усвоила правильный способ стоять перед камерой, отметила специалистка. По словам блогерши, он заключается в том, чтобы всегда держать подбородок параллельно земле.

«Она не опускает его вниз, не поднимает вверх. И этот метод каждый раз гарантирует получение удачной фотографии»,

— пояснила автор видео. Холдер добавила, что склоненная голова способствует созданию в кадре второго подбородка, приподнятая — также искажает пропорции лица.

Мода,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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