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2 часа назад

Блогерша показала простой способ сделать юбку из платья за считаные минуты

Lenta.ru

Жительница Мельбурна, Австралия, Шанталь Мила показала простой способ сделать юбку из платья за считаные минуты. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Блогерша показала простой способ сделать юбку из платья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Упомянутый лайфхак юзерша с никнеймом mama_mila_ продемонстрировала на примере атласного платья-комбинации кремового цвета. Так, блогерша надела его поверх топа, затем закрепила на талии кожаный ремень и заправила под него лиф и бретели, после чего аккуратно расправила складки. В результате у девушки получилась юбка-карандаш на высокой талии.

Размещенное в сети видео набрало более 69 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись благодарить автора за совет.

«Отличная идея», «Я бы догадалась только надеть поверх него топ», «Гениально»,

— писали комментаторы.

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