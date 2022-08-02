Блогерша показала простой способ сделать юбку из платья

Упомянутый лайфхак юзерша с никнеймом mama_mila_ продемонстрировала на примере атласного платья-комбинации кремового цвета. Так, блогерша надела его поверх топа, затем закрепила на талии кожаный ремень и заправила под него лиф и бретели, после чего аккуратно расправила складки. В результате у девушки получилась юбка-карандаш на высокой талии.