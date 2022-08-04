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1 час назад

Селена Гомес показала округлый живот на видео в купальнике и восхитила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Американская певица и актриса Селена Гомес показала «обратную сторону» идеальных фото блогеров в соцсетях и восхитила фанатов. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Гомес показала округлый живот в купальнике и восхитила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, артистка позировала на борту яхты в слитном купальнике с разноцветным принтом бренда La’Mariette. Для видео знаменитость не стала напрягать мышцы пресса и выбирать специальные ракурсы, продемонстрировав свое тело в расслабленном состоянии. Таким образом, на размещенных кадрах заметны складки ее кожи и округлый живот. «Естественные животы в здании», — иронично отметила она.

Упомянутый ролик набрал более десяти миллионов просмотров. Пользователи сети принялись благодарить Гомес за смелость и высказывать свое мнение в комментариях. «Ты помогаешь мне обрести уверенность в себе», «Лучшая ролевая модель», «Я за бодипозитив!», «Икона и настоящая легенда», — писали юзеры.

В мае бывшую возлюбленную музыканта Джастина Бибера, певицу Селену Гомес, пристыдили в сети за пародию на его жену, модель Хейли Бибер. 25-летняя Бибер опубликовала видео с подробным разбором своего повседневного макияжа, а через несколько часов подобный ролик появился в соцсетях Гомес. Поклонники сочли это издевательством и разглядели пародию на нынешнюю возлюбленную музыканта.

Мода,Джастин Бибер,
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