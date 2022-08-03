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2 часа назад

Зендая стала лицом рекламной кампании Valentino

Газета.Ru

Итальянский модный дом Valentino представил осеннюю кампанию Pink PP с участием актрисы Зендаи и автогонщика Льюиса Хэмилтона. Об этом пишет WWD.

Зендая стала лицом рекламной кампании Valentino
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для презентации осенней коллекции 2022 года креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли пригласил двух друзей марки — Зендаю и Льюиса Хэмилтона. Звезды позировали в розовых комплектах одежды на таком же розовом фоне.

«Один цвет, смелый, сильный, текучий, экстравагантный, один цвет, обобщающий все, что мне нравится в моде, и все, что я решил представлять: освобождение от обыденности, пространство, чтобы быть самим собой, громкий символ равенства и любви»,

— объяснил свой выбор Пиччоли.

По словам креативного директора, он выбрал Зендаю и Льюиса Хэмилтона для кампании PINK PP по тем же причинам, что и цвет. Знаменитости «прекрасные души, которые используют свой голос и талант для объединения, интеграции, созидания».

Актриса уже несколько раз участвовала в кампаниях Valentino, посещала некоторые показы дизайнера и выходила в одежде бренда на красную дорожку. Впервые сняться в рекламе Пиччоли пригласил ее в декабре 2020 года. Семикратный чемпион мира Формулы-1 был давним поклонником бренда, и теперь у него появилась возможность посотрудничать с ним.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Зендая в колье с сапфиром появилась на обложке турецкого Vogue.

Мода,Пьерпаоло Пиччоли,Льюис Хэмилтон,
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