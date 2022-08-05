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1 час назад

Перечислены недопустимые платья для отпуска

Lenta.ruиещё 2

Редакторы модного журнала The Voice перечислили недопустимые платья для отпуска. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Перечислены недопустимые платья для отпуска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперты назвали неподходящими модели с тугими поясами и пряжками, которые давят на живот. Вместо них они рекомендуют взять с собой на отдых сарафаны свободного фасона или платье в стиле baby doll.

Кроме того, специалисты призывают отказаться от вещей, изготовленных из полиэстера и вискозы. По их словам, первый материал не пропускает влагу, из-за чего в нем будет некомфортно в жаркий день, а второй может вызвать аллергическую реакцию в виде зуда, покраснений и сыпи у обладательниц чувствительной кожи.

Вдобавок журналисты включили в свой список платья-футляры. По мнению авторов материала, упомянутые предметы гардероба сковывают движения и сильно облегают тело, подчеркивая тем самым недостатки фигуры.

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