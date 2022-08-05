Перечислены недопустимые платья для отпуска

В первую очередь эксперты назвали неподходящими модели с тугими поясами и пряжками, которые давят на живот. Вместо них они рекомендуют взять с собой на отдых сарафаны свободного фасона или платье в стиле baby doll.

Кроме того, специалисты призывают отказаться от вещей, изготовленных из полиэстера и вискозы. По их словам, первый материал не пропускает влагу, из-за чего в нем будет некомфортно в жаркий день, а второй может вызвать аллергическую реакцию в виде зуда, покраснений и сыпи у обладательниц чувствительной кожи.