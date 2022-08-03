Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года

Специалистка отмечает, что популярность тренча не угаснет в грядущем сезоне. Однако, по ее словам, упомянутый предмет гардероба обретет необычные формы.

«Можно делать ставку как на базовую цветовую палитру, так и на яркую. Также советую поиграть с текстурами, например, примерить лаковую или кожаную модели», — утверждает Федотова.

Кроме того, актуальными станут стеганые куртки, считает эксперт. Представительница ретейлера подчеркнула, что они сочетаются с любой обувью и вписываются в образы разных стилей: от спортивного до классического. При этом она рекомендует приобретать данную вещь на размер больше, чтобы ее было удобно носить в паре с объемным свитером.