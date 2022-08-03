Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года

Маркетплейс Lamoda назвал россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года. Соответствующие комментарии были предоставлены «Ленте.ру» модным экспертом компании Полиной Федотовой в среду, 3 августа.
Специалистка отмечает, что популярность тренча не угаснет в грядущем сезоне. Однако, по ее словам, упомянутый предмет гардероба обретет необычные формы.
«Можно делать ставку как на базовую цветовую палитру, так и на яркую. Также советую поиграть с текстурами, например, примерить лаковую или кожаную модели», — утверждает Федотова.
Кроме того, актуальными станут стеганые куртки, считает эксперт. Представительница ретейлера подчеркнула, что они сочетаются с любой обувью и вписываются в образы разных стилей: от спортивного до классического. При этом она рекомендует приобретать данную вещь на размер больше, чтобы ее было удобно носить в паре с объемным свитером.
Вдобавок Федотова советует приобрести яркое пальто, например, в оттенке «фуксия».
«В такой одежде легко выглядеть нарядно и эффектно, а главное — для этого не нужно придумывать сложные образы: пальто станет главным акцентом», — объясняет эксперт.
Альтернативой классическому пальто, по словам специалистки, может стать пончо.
«Этот вариант для тех, кто хочет выделиться. Пончо добавит в образ богемный шик и мотивы вестерна, особенно с казаками и бахромой», — заявляет в заключение Федотова.