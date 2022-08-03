Внешность в стиле куклы Барби стала трендом

Внешность и одежда в стиле культовой куклы Барби стали модным трендом у знаменитостей в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно материалу, популярность обрело модное направление Barbiecore, вдохновленное дизайном кукол Барби производства американской компании Mattel. Отмечается, что для данного стиля характерны одежда различных оттенков розового, неоновые спортивные костюмы, длинные волосы и множество украшений.

По словам редакторов, тенденция на указанное течение зародилась благодаря показу люксового бренда Valentino, который состоялся в марте в рамках Недели моды в Париже. Тогда модели прошлись по подиуму в платьях, рубашках и брюках ярко-розового цвета. С того момента тренду начали следовать и звезды.

Например, в подобных нарядах неоднократно появлялись на публике телезвезды Ким и Хлои Кардашьян, актрисы Флоренс Пью и Зендая, а также супермодели Хейли Бибер и Джиджи Хадид. Помимо этого, в розовом костюме посетил ежегодный бал Met Gala актер Себастиан Стэн.