В Tiffani & Co. решили выпустить подвески в виде NFT

Торги лимитированной серией известный производитель ювелирных изделий проведёт 5 августа.

Фото: Говорит Москва Говорит Москва

Кулоны делаются вручную под заказ из 18-каратного белого или жёлтого золота. Их дизайн повторяет цифровые NFT-изображения криптопанков. Каждое украшение собирается из набора 87 элементов, для которых доступно 159 цветов.

Всего будет выпущено 250 кулонов, каждый обойдётся в 30 эфиров — это около 50 тысяч долларов.

Между тем в конце июня агентство Bloomberg писало, что мировые продажи NFT достигли самого низкого уровня за год. Так, в первый летний месяц они оказались меньше 1 млрд долларов впервые за год.