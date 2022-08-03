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48 минут назад

В Tiffani & Co. решили выпустить подвески в виде NFT из серии «криптопанки»

Говорит Москва

Торги лимитированной серией известный производитель ювелирных изделий проведёт 5 августа.

В Tiffani & Co. решили выпустить подвески в виде NFT
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Кулоны делаются вручную под заказ из 18-каратного белого или жёлтого золота. Их дизайн повторяет цифровые NFT-изображения криптопанков. Каждое украшение собирается из набора 87 элементов, для которых доступно 159 цветов.

Всего будет выпущено 250 кулонов, каждый обойдётся в 30 эфиров — это около 50 тысяч долларов.

Между тем в конце июня агентство Bloomberg писало, что мировые продажи NFT достигли самого низкого уровня за год. Так, в первый летний месяц они оказались меньше 1 млрд долларов впервые за год.

Невзаимозаменяемый токен NFT — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, который подтверждает право на владение виртуальным активом. Это уникальная единица, которую нельзя подделать.

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