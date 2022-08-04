Названы лучшие модели бюстгальтеров

Основательница бренда нижнего белья Liberty & Love Бет Кейтс из Великобритании назвала лучшие модели бюстгальтеров для маленькой и большой груди. Соответствующий материал приводит The Sun.

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По словам эксперта, многие клиентки недостаточно осведомлены о том, какие изделия соответствуют их фигурам, поэтому выбирают неправильные фасоны. Так, она отметила, что обладательницам большого бюста следует отдавать предпочтение бра с широкими бретелями без косточек.

В то же время маленькую грудь удачно скорректируют бюстгальтеры с вкладышами и низкой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру»), указала Кейтс.

«Нижнее белье часто позиционируется как одежда, которую женщины должны носить, чтобы нравиться мужчинам, и это неправильно. Нам нужно сосредоточиться на том, что подходит для нашего собственного тела», — заключила она.

В июле основательницы бренда нижнего белья Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович назвали россиянкам способы выбрать идеальное нижнее белье. Они отметили, что по возможности лучше избегать бюстгальтеров с косточками и эффектом пуш-ап, так как они влияют на кровоснабжение в тканях молочных желез.