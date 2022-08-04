Сиенна Миллер подтвердила, что платья с вырезами в тренде

Это было хорошее лето для Сиенны Миллер. Актриса отдыхала на фестивале Гластонбери со своим бойфрендом, моделью Оли Грином. Следующим этапом была поездка в Сен-Тропе в конце июля. Теперь, вернувшись в Лондон, в среду (3 августа), Сиенна сменила свои наряды в стиле бохо на утончённо сексуальное платье на премьере сериала «Песочный человек». Актриса надела трикотажное платье в рубчик от Self-Portrait нежно-голубого цвета с расклешёнными рукавами и вырезом под лифом. Как всегда, она грамотно подобрала аксессуары: босоножки с ремешками от The Row и культовую сумку Cleo от Prada.