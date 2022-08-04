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1 час назад

Платья с вырезами по-прежнему в тренде! Подтверждает Сиенна Миллер

Mainstyle

Это было хорошее лето для Сиенны Миллер. Актриса отдыхала на фестивале Гластонбери со своим бойфрендом, моделью Оли Грином. Следующим этапом была поездка в Сен-Тропе в конце июля. Теперь, вернувшись в Лондон, в среду (3 августа), Сиенна сменила свои наряды в стиле бохо на утончённо сексуальное платье на премьере сериала «Песочный человек». Актриса надела трикотажное платье в рубчик от Self-Portrait нежно-голубого цвета с расклешёнными рукавами и вырезом под лифом. Как всегда, она грамотно подобрала аксессуары: босоножки с ремешками от The Row и культовую сумку Cleo от Prada.

Сиенна Миллер подтвердила, что платья с вырезами в тренде
Фото: MainstyleMainstyle

Бренд Self-Portrait известен как фаворит герцогини Кембриджской, которая в прошлом неоднократно надевала платья с вырезами.Сиенна также любит их фирменное платье миди с длинным рукавом конфетно-розового цвета. А директор Vogue Дебора Абабио говорит, что является поклонницей их платьев, потом что это «идеальное сочетание сексуальности и шика».

Мода,Сиенна Миллер,
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