Обувь одного цвета станет трендом осени

Редакторы модного журнала The Voice назвали обувь одного цвета новым трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о серебристой обуви, которая стала набирать популярность весной благодаря босоножкам с бантом люксового бренда Loewe. Как отмечают эксперты, этот предмет гардероба часто появлялся на фото инфлюэнсеров в соцсетях.