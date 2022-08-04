Обувь одного цвета станет трендом осени

Редакторы модного журнала The Voice назвали обувь одного цвета новым трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Речь идет о серебристой обуви, которая стала набирать популярность весной благодаря босоножкам с бантом люксового бренда Loewe. Как отмечают эксперты, этот предмет гардероба часто появлялся на фото инфлюэнсеров в соцсетях.
В настоящее время, по словам специалистов, данный тренд начал часто фигурировать на подиумах. Серебристые ботильоны, туфли-лодочки, полусапоги и кеды манекенщицы демонстрировали в недавних показах осенних коллекций таких марок, как Courrèges, David Koma, Giambattista Valli, Isabel Marant, Marcia и Prada.