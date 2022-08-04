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1 час назад

Обувь одного цвета станет трендом осени

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Voice назвали обувь одного цвета новым трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Обувь одного цвета станет трендом осени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о серебристой обуви, которая стала набирать популярность весной благодаря босоножкам с бантом люксового бренда Loewe. Как отмечают эксперты, этот предмет гардероба часто появлялся на фото инфлюэнсеров в соцсетях.

В настоящее время, по словам специалистов, данный тренд начал часто фигурировать на подиумах. Серебристые ботильоны, туфли-лодочки, полусапоги и кеды манекенщицы демонстрировали в недавних показах осенних коллекций таких марок, как Courrèges, David Koma, Giambattista Valli, Isabel Marant, Marcia и Prada.

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