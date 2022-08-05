Названа лучшая одежда для женщин с широкими бедрами

Стилистка и фэшн-блогерша Чи Ли перечислила лучшую одежду для обладательниц широких бедер. Соответсвующий ролик она опубликовала на своем YouTube-канале.

Фото: pxhere.com pxhere.com

В первую очередь эксперт призвала зрительниц отказаться от длинных пиджаков или топов, поскольку подобные вещи акцентируют внимание на проблемой зоне фигуры.

«Все будут смотреть на низ вашего жакета. Лучше наденьте укороченный топ»,

— уточнила она и добавила, что данное правило распространяется и на облегающие платья-комбинации.

Кроме того, по словам автора видео, женщинам с указанной комплекцией не подойдут скинни-джинсы и короткие шорты из денима, а также юбки-карандаши, поскольку они подчеркнут широкие бедра. Вместо этого она рекомендует присмотреться к предметам гардероба оверсайз, например, платьям А-силуэта, юбкам на запах, а также брюкам-клеш и джинсам со свободными штанинами.