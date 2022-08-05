Джиджи Хадид запускает собственный бренд трикотажа

Джиджи Хадид анонсировала выход своей собственной коллекции одежды. Об этом сообщает People.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

27-летняя модель показала подписчикам своего Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), как работает над созданием собственной линии трикотажа Guest in Residence.

"Работаю над чем-то с любовью",

— подписала Хадид фотографии, на которых она выбирает образцы кашемировых тканей.

В профиле своей страницы модель добавила себе новые регалии: "основатель, креативный директор @guestinresidence".

В комментариях к посту отметили знаменитые подруги модели. Хейли Бибер поддержала новое начинание Хадид, написав: "Так рада этому". К ней присоединилась и сестра Джиджи – Белла, которая добавила: "То, чего мы все так долго ждали".