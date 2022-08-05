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1 час назад

Джиджи Хадид запускает собственный бренд трикотажа

Газета.Ru

Джиджи Хадид анонсировала выход своей собственной коллекции одежды. Об этом сообщает People.

Джиджи Хадид запускает собственный бренд трикотажа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27-летняя модель показала подписчикам своего Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), как работает над созданием собственной линии трикотажа Guest in Residence.

"Работаю над чем-то с любовью",

— подписала Хадид фотографии, на которых она выбирает образцы кашемировых тканей.

В профиле своей страницы модель добавила себе новые регалии: "основатель, креативный директор @guestinresidence".

В комментариях к посту отметили знаменитые подруги модели. Хейли Бибер поддержала новое начинание Хадид, написав: "Так рада этому". К ней присоединилась и сестра Джиджи – Белла, которая добавила: "То, чего мы все так долго ждали".

Это не первый опыт Джиджи Хадид в качестве дизайнера. В апреле 2022 года модель вместе с подругой детства Франческой Айелло приняла участие в создании коллекции купальников для мам и детей для бренда Frankies Bikinis.

Мода,
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