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2 часа назад

Названа самая модная знаменитость 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Редакторы британской версии журнала Tatler назвали герцогиню Кембриджскую Кэтрин самой модной знаменитостью 2022 года. Соответствующий рейтинг появился на сайте издания.

Названа самая модная знаменитость 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты проанализировали яркие выходы звезд на красных ковровых дорожках различных премий и фестивалей, а также на публичных мероприятиях. Согласно материалу, всего в список попали 25 известных мужчин и женщин, а особое внимание заслужили те, чьи образы были вдохновлены модой 1980-х годов.

Так, Кейт Миддлтон заняла первое место благодаря двум нарядам. Ей принесло победу ванильное платье-пальто бренда Emilia Wickstead, в котором она появилась на службе в соборе Святого Павла в июне 2022 года. Помимо него, эксперты отметили выход супруги принца Уильяма в белом платье в горох марки Alessandra Rich на скачках в Аскоте, дополненное широкополой шляпой и коричневыми туфлями на шпильке.

Известно, что второе место в рейтинге заняла блогерша из Зимбабве Вимбай Масиива, а третье — модель Фрейя Аспиналл. Кроме того, в список модных знаменитостей попал сын дизайнера Виктории Бэкхем Ромео, принцесса Беатриса, а также актриса и звезда молодежного сериала «Половое воспитание» Симон Эшли.

В апреле звездная визажист Лаура Кей раскрыла секрет идеального внешнего вида Кейт Миддлтон. Британка объяснила, что герцогиня Кембриджская придерживается нескольких главных правил при создании образа. Миддлтон всегда появляется на публике с укладкой, выполненной феном, а в макияже предпочитает использовать бронзовые и медные оттенки и делать акцент на четко очерченные брови и легкое сияние на губах.

Мода,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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