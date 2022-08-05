Королева Испании обнажила плечи на приеме с мужем и свекровью

Королева Испании Летиция появилась на светском приеме в платье с открытыми плечами. На мероприятии также присутствовали ее супруг, король Филипп VI, и свекровь, королева София. Соответствующие снимки появились в фотобанке Global Look Press.
В пятницу, 5 августа, представители испанской королевской семьи встретились с властями Балеарских островов на приеме в Пальма-де-Майорка. Королева Испании Летиция появилась на мероприятии в платье локального бренда Charo Ruiz стоимостью €439 с открытыми плечами и принтом в виде кактусов. Его дополнили босоножки на соломенной танкетке и серьги в виде ракушек, собранные в пучок волосы и легкий макияж.
Король Филипп VI был одет в классический костюм, рубашку с галстуком и лакированные туфли, а на его матери, королеве Софии, также присутствовавшей на ужине, были шелковая блуза и брюки. Ранее "Газета.Ru" сообщила о том, что Кейт Миддлтон признана самой стильной знаменитостью 2022 года.