Королева Испании обнажила плечи на приеме с мужем и свекровью

Королева Испании Летиция появилась на светском приеме в платье с открытыми плечами. На мероприятии также присутствовали ее супруг, король Филипп VI, и свекровь, королева София. Соответствующие снимки появились в фотобанке Global Look Press.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В пятницу, 5 августа, представители испанской королевской семьи встретились с властями Балеарских островов на приеме в Пальма-де-Майорка. Королева Испании Летиция появилась на мероприятии в платье локального бренда Charo Ruiz стоимостью €439 с открытыми плечами и принтом в виде кактусов. Его дополнили босоножки на соломенной танкетке и серьги в виде ракушек, собранные в пучок волосы и легкий макияж.