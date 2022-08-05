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53 минуты назад

Ольга Бузова снялась в купальнике как у Ким Кардашьян

Газета.Ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова снялась в купальнике как у звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Соответствующим снимком Бузова поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Ольга Бузова снялась в купальнике как у Ким Кардашьян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ольга Бузова опубликовала в личном блоге фотографию с отдыха в Анапе. На снимке телеведущая и певица предстала в раздельном металлизированном купальнике золотого цвета, состоящем из лифа с треугольными чашечками и плавок-бикини на завязках. В прошлом месяце в похожем купальнике снялась Ким Кардашьян.

Звезда реалити-шоу выпустила коллекцию металлизированных купальников Metallic Swim, вдохновленной эстетикой 1980-х. В линейку вошли разные модели как слитных, так и раздельных купальников, а также шорты с высокой посадкой и юбка.

Мода,Ким Кардашьян,Ольга Бузова,
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