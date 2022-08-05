Кардашьян поддержала Уэста, надев очки его бренда Yeezy

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян продолжает носить вещи бренда Yeezy, принадлежащего ее бывшему супругу, рэперу Канье Уэсту. Об этом сообщает E! Online.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ким Кардашьян опубликовала в социальных сетях серию фотографий, на которых она и ее дочери, 9-летняя Норт и 4-летняя Чикаго, предстали в солнцезащитных очках бренда Yeezy. Эта марка принадлежит ее бывшему супругу, рэперу Канье Уэсту.

"Так мило, что она поддерживает бывшего",

— написал один из подписчиков Ким Кардашьян в комментариях.

"Конечно, она ведь владеет половиной компании",

— предположил другой фолловер.