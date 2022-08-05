Стилист рассказала, как носить длину мини в любом возрасте

Короткая длина — хит уже не первый сезон. Мини уверенно занимает свое место в сердцах фэшионисток мира и планирует продолжить захват гардеробов грядущей осенью. Стилист и блогер Лена Червова рассказала Passion.ru, как одеваться смелее и чувствовать себя уверенно в любом возрасте.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Для того, чтобы носить мини в любом возрасте надо выбрать удачную длину и посадку. Все зависит от типа фигуры и длины ног. Идеальный вариант мини — до середины бедра и на высокой посадке. Лена Червова Стилист и модный блогер

Мини + акцентная блуза

В гардеробе каждой девушки должна быть хотя бы одна элегантная женская блузка из лоснящегося атласа или шелка. Проверено: они подходят женщинам любого возраста и всегда удачно акцентируют образы. Попробуйте примерить модель полуприлегающего или объемного силуэта с эффектными деталями.

Мини + жакет

Ослабить внимание к длине поможет объемный верх. Жакет oversize — всегда верное и актуальное решение. Идея для смелых — вариант с броскими вставками: рюшами или перьями.

Кстати, с укороченными моделями экстремальная длина тоже смотрится максимально стильно. Протестировать легко: наденьте трикотажное платье в паре кроп-жакетом.

Мини + свитер

Это сочетание давно облюбовали инфлюенсеры со всего мира. Не зря: выглядит оно всегда женственно. Объемный трикотажный джемпер в паре с облегающей юбкой любого базового цвета гарантирует вау-эффект.

Акцент на принте + база