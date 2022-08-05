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44 минуты назад

Разрыв шаблона: стилист рассказала, как носить длину мини в любом возрасте

Passion.ru

Короткая длина — хит уже не первый сезон. Мини уверенно занимает свое место в сердцах фэшионисток мира и планирует продолжить захват гардеробов грядущей осенью. Стилист и блогер Лена Червова рассказала Passion.ru, как одеваться смелее и чувствовать себя уверенно в любом возрасте.

Стилист рассказала, как носить длину мини в любом возрасте
Фото: Passion.ruPassion.ru

Для того, чтобы носить мини в любом возрасте надо выбрать удачную длину и посадку. Все зависит от типа фигуры и длины ног. Идеальный вариант мини — до середины бедра и на высокой посадке. Лена Червова Стилист и модный блогер

Мини + акцентная блуза

В гардеробе каждой девушки должна быть хотя бы одна элегантная женская блузка из лоснящегося атласа или шелка. Проверено: они подходят женщинам любого возраста и всегда удачно акцентируют образы. Попробуйте примерить модель полуприлегающего или объемного силуэта с эффектными деталями.

Мини + жакет

Ослабить внимание к длине поможет объемный верх. Жакет oversize — всегда верное и актуальное решение. Идея для смелых — вариант с броскими вставками: рюшами или перьями.

Кстати, с укороченными моделями экстремальная длина тоже смотрится максимально стильно. Протестировать легко: наденьте трикотажное платье в паре кроп-жакетом.

Мини + свитер

Это сочетание давно облюбовали инфлюенсеры со всего мира. Не зря: выглядит оно всегда женственно. Объемный трикотажный джемпер в паре с облегающей юбкой любого базового цвета гарантирует вау-эффект.

Акцент на принте + база

Не стоит забывать, что мини — сам по себе акцент любого образа. Для того, чтобы подчеркнуть ноги, можно выбрать модель с ярким принтом. У современной моды почти нет рамок в сочетании стилей, фактур и цветов, поэтому насыщенные оттенки, нестандартные узоры и пайетки давно вышли за пределы вечеринок и обосновались в повседневном гардеробе.

Мода,
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