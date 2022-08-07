Пять секретов удачного шопинга

Актриса Полина Костюк рассказала, на что обращать внимание в первую очередь при обновлении гардероба и как не потратить деньги на то, что будет пылиться в шкафу

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Качественная база

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Скупой платит дважды — это особенно верно, когда мы говорим о базовом гардеробе. Действительно эффективный способ сэкономить — это вложиться один раз в качественные базовые вещи, которые прослужат вам несколько лет и не потеряют презентабельный вид после нескольких стирок, как футболки за 500 рублей из масс-маркета. Если вы потратите большую часть своего бюджета на одежду на несколько вещей первой необходимости, вы сможете сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Только идеально сидящие вещи

Даже самая дешевая вещь будет смотреться достойно, если она идеально сидит по фигуре. Плохо сидящая одежда ухудшает ваш внешний вид, и в итоге вы можете потратить больше денег на новую одежду, если уже имеющаяся не совсем подходит. Вы можете избежать этой проблемы, если будете делать покупки с умом или даже закажете одежду на пошив. Пошив не обязательно должен быть непомерно. Не тратьте деньги на покупку вещей, которые не подходят по размеру в надежде на похудение или что-то еще.

Изучайте винтажные маркеты

Иногда найти вещь, которая станет одним из ключевых элементов вашего гардероба, можно в комиссионном или винтажном магазине. Возможно, вы почувствуете неловкость, войдя в двери такого магазина в поисках наряда, но это пока не почувствуете азарт от охоты на сокровища и не совершите первые успехи. Вы не поверите, что в наши дни люди отдают в комиссионки, особенно за границей (не теряйте времени в поездках).

Универсальная обувь и аксессуары

Покупайте обувь, которую можно надевать в разных случаях. Поскольку деловой стиль сегодня вполне может совпадать с повседневным, вы всегда можете выбрать что-то нейтральное. Носить кроссовки с костюмом больше не считается неуместным даже в офисе, а с джинсами сочетается практически любая обувь, так что вам есть из чего выбрать, но экстравагантных моделей для единичного случая лучше избегать.

Есть два пути, по которым вы можете пойти при выборе аксессуаров в рамках маленького бюджета. Первый вариант — потратиться на несколько красивых аксессуаров, которые можно носить с чем угодно. Например, классический ремень надписью может украсить практически любой образ. Другой вариант — купить веселые, дешевые, модные аксессуары, которые можно менять каждые несколько месяцев. Эти менее дорогие предметы позволят вашему капсульному гардеробу выглядеть свежо, не разоряя кошелек.

Только действительно нужное и качественный уход

Во время шопинга не зацикливайтесь на ненужных вам вещах. Сосредоточьтесь на том, ради чего вы пришли в магазин, а не на других вещах, которые могут вызвать импульсивное решение о покупке. В следующий раз, когда вы обнаружите, что достали кредитную карточку в обувном магазине вместо того, чтобы купить нужное вам платье, сдержите себя.