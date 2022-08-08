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1 час назад

Блогерша перечислила лучшие вещи для обладательниц большой груди

Lenta.ru

Канадская блогерша перечислила лучшую одежду для обладательниц большого бюста. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Блогерша перечислила лучшие вещи для обладательниц большой груди
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом anaskid опубликовала видео, в котором призвала зрительниц отказаться от рубашек и футболок с рюшами в области декольте, поскольку данный декор визуально увеличивает грудь. Вместо этого женщина советует приобрести вещи с V-образным вырезом или гладкие блузки.

По словам стилиста, лучше отдавать предпочтение предметам гардероба с фигурными декольте, а не водолазкам, так как они акцентируют внимание на груди. Тем же отрицательным эффектом обладают майки на тонких бретелях, считает эксперт.

«Если вы хотите носить майки, выбирайте модели с широкими бретелям для поддержки груди», — уточнила она в заключение.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров на платформе. Комментаторы принялись благодарить блогершу за предложенные советы.

«Спасибо, никогда бы не додумалась», «Прекрасные рекомендации», «Ты супер», «Вау, спасибо большое», — высказывались подписчики.

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