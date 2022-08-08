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14 минут назад

Назван новый модный тренд лета 2022 года

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Symbol назвали новый тренд лета 2022 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Назван новый модный тренд лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о стиле «кокосовая девушка» (Coconut Girl), который обрел популярность в нынешнем сезоне благодаря соцсети TikTok. Отмечается, что для данной тенденции характерна одежда свободных силуэтов с гавайскими цветочными принтами и кроше (техника вязания крючком — прим. «Ленты.ру»).

По словам специалистов, подобный стиль больше подходит для пляжного отдыха, но в то же время его можно адаптировать и под городские условия. Например, эксперты посоветовали заменить короткие джинсовые шорты на брюки из натуральных тканей, а верх от бикини — на вязаный топ.

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