Назван новый модный тренд лета 2022 года

Речь идет о стиле «кокосовая девушка» (Coconut Girl), который обрел популярность в нынешнем сезоне благодаря соцсети TikTok. Отмечается, что для данной тенденции характерна одежда свободных силуэтов с гавайскими цветочными принтами и кроше (техника вязания крючком — прим. «Ленты.ру»).

По словам специалистов, подобный стиль больше подходит для пляжного отдыха, но в то же время его можно адаптировать и под городские условия. Например, эксперты посоветовали заменить короткие джинсовые шорты на брюки из натуральных тканей, а верх от бикини — на вязаный топ.