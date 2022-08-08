Модная в 1970-х годах юбка вновь стала трендом

Клетчатая юбка, которая была особенно модной в 1970-х годах, вновь обрела актуальность в текущем сезоне. Об этом сообщает портал The Symbol.

Согласно материалу, юбка с указанным принтом стала трендом благодаря показам именитых брендов. В частности, данную вещь представили на подиуме манекенщицы таких люксовых марок, как Versace, Off-White и Marine Serre. При этом отмечается, что в настоящее время дизайнеры отказываются от длинных юбок, отдавая предпочтения вариантам мини.