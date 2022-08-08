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3 часа назад

Модная в 1970-х годах юбка вновь стала трендом

Lenta.ru

Клетчатая юбка, которая была особенно модной в 1970-х годах, вновь обрела актуальность в текущем сезоне. Об этом сообщает портал The Symbol.

Модная в 1970-х годах юбка вновь стала трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно материалу, юбка с указанным принтом стала трендом благодаря показам именитых брендов. В частности, данную вещь представили на подиуме манекенщицы таких люксовых марок, как Versace, Off-White и Marine Serre. При этом отмечается, что в настоящее время дизайнеры отказываются от длинных юбок, отдавая предпочтения вариантам мини.

По словам журналистов, сочетать клетчатую юбку лучше с однотонными рубашками и трикотажными боди. Также известно, что модель Белла Хадид чаще всего дополняет упомянутый предмет гардероба спортивными олимпийками и оверсайз-свитерами. В качестве обуви для составления образа редакторы советуют выбирать грубые ботинки или мюли.

Мода,Белла Хадид,
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